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Без вода днес във Варна и региона

10.06.2026 / 10:03 0

Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

  • от 9.00 ч. до около 12.00 ч. - абонатите, живущи в района на улиците: бул. "Васил Левски", бул."Сливница", ул."Отец Паисий";
  • От 9.00 ч. до около 12.00 ч. - абонатите, живущи в района на улиците : ул."Мир", ул."Студентска", ул."Мадара", ул."Лоза" и ул."Елица";
  • от 9.00 ч. до около 15.00 ч. - комплекс "Абатко";
  • от 9.30 ч. до около 11ч. - абонатите около ул." Чонгора", ул. " Кичево" и ул. "Марагидик".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

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