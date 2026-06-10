Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

от 9.00 ч. до около 12.00 ч. - абонатите, живущи в района на улиците: бул. "Васил Левски", бул."Сливница", ул."Отец Паисий";

От 9.00 ч. до около 12.00 ч. - абонатите, живущи в района на улиците : ул."Мир", ул."Студентска", ул."Мадара", ул."Лоза" и ул."Елица";

от 9.00 ч. до около 15.00 ч. - комплекс "Абатко";

от 9.30 ч. до около 11ч. - абонатите около ул." Чонгора", ул. " Кичево" и ул. "Марагидик".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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