Без вода днес във Варна и региона
15.06.2026 / 07:57 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще са:
- от 07:30 ч. до около 17:00 ч. - абонатите на кв."Галата";
- от 23:00 ч. (на на 14.06) до около 11:00 ч. на 15 юни, днес, - абонатите на част от м. Зеленика и част от м. Боровец;
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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