Без вода днес във Варна и региона
17.06.2026 / 10:35 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 11 часа до около 15 часа - ниска зона на кв. "Галата";
- от 10 часа до около 15 часа - част от кв. "Трошево";
- до около 16 часа - част от абонатите в кв."Младост" ;
- до около 14 часа - абонатите на ниска зона на с. Кантарджиево.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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