Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

от 11 часа до около 15 часа - ниска зона на кв. "Галата";

от 10 часа до около 15 часа - част от кв. "Трошево";

до около 16 часа - част от абонатите в кв."Младост" ;

до около 14 часа - абонатите на ниска зона на с. Кантарджиево.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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