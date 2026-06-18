Без вода днес във Варна и региона
18.06.2026 / 09:37 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 9:30 часа до около 16:00 часа - част от кв. "Васил Левски" в района на ул. "Царевец";
- от 9:00 часа до около 17:00 часа - част от м. Малко Ю;
- от 9:00 до около 19:00 часа - абонатите в част от м-т "Ален мак " и м-т "Кабакум" .
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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