Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

от 9:30 часа до около 16:00 часа - част от кв. "Васил Левски" в района на ул. "Царевец";

от 9:00 часа до около 17:00 часа - част от м. Малко Ю;

от 9:00 до около 19:00 часа - абонатите в част от м-т "Ален мак " и м-т "Кабакум" .

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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