Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

от 12 часа до около 17 часа - част от с. Каменар;

от 12 часа до около 15 часа - село Звездица;

от 11 часа до около 17 часа - абонатите между бул. "Цар Освободител", бул. "Владислав", бул. "Януш Хуниади" и ул. "Атанас Москов".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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