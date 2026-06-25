Без вода днес във Варна и региона
25.06.2026 / 11:44 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 12 часа до около 17 часа - част от с. Каменар;
- от 12 часа до около 15 часа - село Звездица;
- от 11 часа до около 17 часа - абонатите между бул. "Цар Освободител", бул. "Владислав", бул. "Януш Хуниади" и ул. "Атанас Москов".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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