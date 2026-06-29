Без вода днес във Варна и региона
29.06.2026 / 08:57 0
Булфото
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 9 до около 16 часа - абонатите в част от кв. "Възраждане 3" и част от м-т "Планова".
- от 9 часа до около 16 часа - абонатите по улица "Крайезерна".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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