Без вода днес във Варна и региона
13.07.2026 / 09:48 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес, 13 юли, във Варна и региона ще бъдат:
- от 9.00 до около 15.00 ч. - абонатите на част от м-ст Ален мак, к.к. "Чайка" и Манастирски рид;
- от 9.00 до около 16.00 ч. - абонатите на ул. "Петър Скорчев" и ул. "Стефан Самсиев";
- от 9:30 до около 13 часа - абонатите около "Пощата" и бл. 20 в кв. "Владиславово.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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