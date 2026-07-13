Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради аварии без вода днес, 13 юли, във Варна и региона ще бъдат:

от 9.00 до около 15.00 ч. - абонатите на част от м-ст Ален мак, к.к. "Чайка" и Манастирски рид;

от 9.00 до около 16.00 ч. - абонатите на ул. "Петър Скорчев" и ул. "Стефан Самсиев";

от 9:30 до около 13 часа - абонатите около "Пощата" и бл. 20 в кв. "Владиславово.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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