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Без вода днес във Варна и региона

15.07.2026 / 09:19 0

Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

  • от 9:00 ч. до около 15:00 ч. - абонатите между бл. 144 и бл. 147 - пазара в кв."Младост";
  • от 8.30 ч. до отстраняване на аварията - абонатите на високата част на кв. "Аспарухово";
  • до около 13.00 часа - част от абонатите в местност Боровец.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

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