Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

от 9:00 ч. до около 15:00 ч. - абонатите между бл. 144 и бл. 147 - пазара в кв."Младост";

от 8.30 ч. до отстраняване на аварията - абонатите на високата част на кв. "Аспарухово";

до около 13.00 часа - част от абонатите в местност Боровец.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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