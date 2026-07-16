Без вода днес във Варна и региона
16.07.2026 / 09:30 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 9.30 ч. до около 15.00 ч. - част от живущите на ул. "Ген. Генов";
- от 9.00 ч. до около 14.00 ч. ул. "5-та" на местност "Долна Трака".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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