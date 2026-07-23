Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

От 10.00 ч. до около 13:00 ч. - абонатите на ж.к. "Възраждане", бл. 66 до бл. 70, м-н "Бурлекс" и района около него;

местностите Галата, Зеленика, Ракитника и Прибой - до отстраняване на аварията;

от 8.30 ч. до около 17:00 ч. - абонатите в района на ул. "Народни будители", ул. "Искър", ул. "Перекоп" и ул. "Злетово" на кв. "Аспарухово".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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