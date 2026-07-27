Без вода днес във Варна и региона
27.07.2026 / 11:18 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 11:00 ч. до 16:00 ч. - района на "Зеленчукова борса";
- от 10:00 ч. до около 15:00 ч. - част от ж.к "Чайка" в района на пазарчето
- от 10:30 ч. до 15:00 ч. - абонатите в района на ул."7" и ул."11" в м-ст Траката
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!