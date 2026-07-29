Без вода днес във Варна и региона
29.07.2026 / 11:32 0
Пиксабей
Поради авария без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 11.30 ч. до около 17.00 ч. - абонатите, затворени в карето ул. "Русе", ул. "Ал. Дякович", ул. "Девня" и ул. "Преслав";
- от 11 ч. до около 18 ч. - абонатите от жк. "Изгрев", м-т "Франга дере" и м-т "Пчелина".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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