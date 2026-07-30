Пиксабей

Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

от 10.00 ч. до около 17.00 ч. - абонатите от бл.108 до бл.113, бл. 153, както и у-ще "Антон Страшимиров" и у-ще "Иван Богоров" в жк. "Младост";

от 9.30 до около 17.00 ч. - част от с. Долище;

от 9.30 ч. до около 16.00 ч. - абонатите на м-ст Перчемлията;

от 8.30 ч. и ще продължи до около 16.00 ч. - абонатите на част от м-ст Пчелина.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

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