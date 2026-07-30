Без вода днес във Варна и региона
30.07.2026 / 08:54 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 10.00 ч. до около 17.00 ч. - абонатите от бл.108 до бл.113, бл. 153, както и у-ще "Антон Страшимиров" и у-ще "Иван Богоров" в жк. "Младост";
- от 9.30 до около 17.00 ч. - част от с. Долище;
- от 9.30 ч. до около 16.00 ч. - абонатите на м-ст Перчемлията;
- от 8.30 ч. и ще продължи до около 16.00 ч. - абонатите на част от м-ст Пчелина.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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