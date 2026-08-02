Без вода днес във Варна и региона
02.08.2026 / 12:34 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- от 10:00 ч. до около 12 ч. - абонатите около ул. "Я. Лемер" и Старческия дом във Варна;
- до отстраняване на аварията - част от село Ботево.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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