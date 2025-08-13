Без вода днес във Варна

Булфото

Поради планов ремонт без вода от 9.00 до 21.00 ч. ще бъдат абонатите на летище Варна, част от м-ст Ментеше и района около КАТ Варна, съобщиха от ВиК дружеството;

От 07:00 часа до около 15:00 часа авария оставя на сухо абонатите в местност Евксиноград от ул."27-ма" до ул."40-та";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

