Без вода днес във Варна
08.07.2026 / 12:06 0
Пиксабей
Поради авария без вода днес във Варна ще бъдат:
- от 11.30 ч. до около 17.00 ч. - част от "Цветен Квартал";
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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