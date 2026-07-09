Без вода днес във Варна
09.07.2026 / 09:01 1
Пиксабей
Поради възникнала авария без вода днес във Варна остават част от абонатите на жк."Младост", съобщиха от "ВиК Варна".
По данни на дружеството водоподаването е прекъснато от 06:30 ч. до около 16:30 ч.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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