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Без вода днес във Варна

09.07.2026 / 09:01 1

Пиксабей

Поради възникнала авария без вода днес във Варна остават част от абонатите на жк."Младост", съобщиха от "ВиК Варна".

По данни на дружеството водоподаването е прекъснато от 06:30 ч. до около 16:30 ч.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

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Коментари
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kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 632640 | Одобрение: 124580
Ще пием от Шокъра ве....Органите казаха, че водата там била кристално чиста....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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