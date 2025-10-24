Без вода е един варненски район

Пиксабей

Един район във Варна е без вода от призори поради авария, съобщиха от ВиК-дружеството.



Потърпевши са абонатите в карето между ул. "Капитан Райчо Николов", ул. "Георги Пеячевич" и бул."Васил Левски".



Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 14 часа.

