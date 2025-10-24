реклама

Без вода е един варненски район

Един район във Варна е без вода от призори поради авария, съобщиха от ВиК-дружеството.

Потърпевши са абонатите в карето между ул. "Капитан Райчо Николов", ул. "Георги Пеячевич" и бул."Васил Левски".

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 14 часа.

 

 

