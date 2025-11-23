Без вода на едно място край Варна в неделя
23.11.2025 / 09:10 0
снимка: Булфото
От ВиК обявиха къде няма да има вода днес.
От 9 часа до около 16 часа на сухо ще е с.Кантарджиево край Варна.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!