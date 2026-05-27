Без вода на прага на сезона: Ремонт остави на сухо хотели от Равда до "Елените"

Стопкадър бТВ

Неприятна изненеда в началото на летния сезон за хотелиери.

Южното Черноморие остана без вода в началото на сезона. Причината е подмяна на главен водопровод, а според „ВиК – Бургас“ вода ще има късно тази вечер.

В един хотелски комплекс има над 300 туристи, а утре очакват голяма група от Гърция. Според ръководството на хотела това е най-голямото прекъсване на водоподаването в активния летен сезон.

Раздават мокри кърпи и вода на рецепцията, мобилизират целия персонал. Кухнята е работила късно снощи. Служителите на този хотел разбрали от познати, че над 300 туристи днес остават без вода. „В такива мащаби – не. Може би по-кратко, може би за няколко часа, но тогава бяхме предупреждавани и се съобразяваха да бъде извън зоните на хранене“, казва по бТВ Стойка Терзиева, мениджър на хотела. „В момента правим само нес кафе с мляко“, допълва барманка.

Гостите от Полша, Англия и Ирландия вече знаят, че целият Слънчев бряг няма вода. „Казаха, че водата ще дойде утре. Тогава всички ще сме доволни“, казват жена и мъж от Ирландия.

Според „ВиК – Бургас“ причината е планирана подмяна на главен водопровод, за която кметовете на морските общини знаят от седмици „Водоподаването ще бъде възстановено около 20 часа тази вечер“, посочват от „ВиК – Бургас“. В Равда водата спира още в осем сутринта.

„Никога не предупреждават, че сме без вода. Ако бяха казали, щях да извикам клиентите утре“, казва Людмила. А обедното меню в този ресторант е приготвено с минерална вода. На въпрос как готвят и как мият, Станимир Тонев, собственик на ресторант, казва: „Купуваме. С минерална вода“.

Ако безводието продължи, хотелиерите прогнозират отказ от резервации.

