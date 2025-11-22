Без вода в центъра на Варна

снимка: Булфото

Централни варненски райони остават без вода в събота.

Това съобщиха от ВиК.

От 9 часа до около 16 часа на сухо ще са абонатите от ф-а Христо Ботев, под ул."Тодор Влайков", Погребите до ул."Батак".

Без вода до около 15:00ч. ще са абонатите на част от к.к-с "Св.св.Константин и Елена".

