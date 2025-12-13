Без загинали по пътищата за изминалия ден
снимка: Булфото
В катастрофи в страната за последното денонощие са пострадали 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 12. Няма загинали.
В София са регистрирани 39 леки и една тежка катастрофа. Пострадали са двама души.
От началото на декември при 196 тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 21 души и са ранени 243-ма.
От началото на годината жертвите на пътя са 435, а ранените 7891 – при 6339 катастрофи. В сравнение със същия период на 2024 г. от МВР отчитат 12 загинали участници в движението по-малко.
