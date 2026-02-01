Без загинали при катастрофи в събота

снимка: Булфото

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са пострадали 14 души, няма загинали. Това съобщиха от МВР на сайта си.

Общо 10 са тежките пътнотранспортни произшествията за последните 24 часа.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи и една тежка, при които има трима ранени.

От началото на годината пътните инциденти са 410, загиналите са 37, а ранените 510. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с петима повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

