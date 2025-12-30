Без заря и полицаи с автомати на площада в София за ЧНГ

Кадър Новини.бг

Надявам се на хората много да им хареса концерта. Програмата ни е различна в сравнение с миналите години. Очаквайте нови неща. Започваме ударно с „Мери бойс бенд“, след това ще се изяви една млада певица – Pressie, с нейните танцьори; рапърът Dim4ou, Ирина Флорин и група „Сигнал“, които ще бъдат венецът на вечерта. Това заяви пред медии заместник-кметът в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ на Столичната община Благородна Здравкова относно утрешния концерт в София по повод настъпването на новата 2026-а година.

„Водещи на концерта ще са Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио. Разбира се, Милица ще се изяви и като певица, защото няма как да се лишим от нейния талант. Очакваме Министерството на финансите да организира и шоу с дронове, ако времето го позволява“, разкри още Здравкова.

Тя отбеляза, че новата година, както вече стана обичайно, няма да бъде посрещната със заря, а със светлинно шоу.

„Не искаме София да прилича на Бейрут и да съсипем животните“, поясни Здравкова.

Тя посъветва хората да дойдат добре облечени, защото се очаква утре вечерта да бъде доста хладно времето на площада.

Събитието започва от 21.30 часа на площад „Батенберг“.

На свой ред началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи Иван Георгиев увери, че на концерта ще има както униформени, така и цивилни полицаи в публиката, които да гарантират сигурността и спокойствието на всички присъстващи.

Пропускането ще започне след 20.30 часа през шест пункта, като хора в нетрезво състояние и такива с оръжие няма да се допускат до концерта. Забранено ще бъде внасянето и на летателни апарати като дронове.

Георгиев предупреди, че част от полицейските служители ще бъдат въоръжени с дългоцевно оръжие, но призова хората да не се плашат, тъй като всичко това се прави в името на тяхната безопасност.

