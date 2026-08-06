Без жертви, но 21 са ранените в катастрофи за изминалото денонощие в страната
Булфото
За изминалото денонощие в страната 21 души са ранени в общо 20 катастрофи в страната, съобщават от МВР на сайта си.
В София са ранени двама души при 23 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки.
При сравнение с данни за загиналите 242 души през същия период на 2025 г. се отчитат с 34 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г.
От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 3891, загиналите са 276, а ранените 4828 души, предаде БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!