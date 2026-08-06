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Без жертви, но 21 са ранените в катастрофи за изминалото денонощие в страната

06.08.2026 / 08:42 1

Булфото

За изминалото денонощие в страната 21 души са ранени в общо 20 катастрофи в страната, съобщават от МВР на сайта си.

В София са ранени двама души при 23 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки.

При сравнение с данни за загиналите 242 души през същия период на 2025 г. се отчитат с 34  повече загинали участници в движението по пътищата през т.г.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 3891, загиналите са 276, а ранените 4828 души, предаде БТА.

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Коментари
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0
kjk (преди 5 минути)
Рейтинг: 217700 | Одобрение: 21755
Когато бях в Норвегия попаднах на ена тяхна статистика за броя на загиналите при ПТП,оказа се че са само 16 бр за година!!!

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