Без жертви, но 21 са ранените в катастрофи за изминалото денонощие в страната

Булфото

За изминалото денонощие в страната 21 души са ранени в общо 20 катастрофи в страната, съобщават от МВР на сайта си.

В София са ранени двама души при 23 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки.

При сравнение с данни за загиналите 242 души през същия период на 2025 г. се отчитат с 34 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 3891, загиналите са 276, а ранените 4828 души, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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