Без жертви, но 23-ма са ранени при катастрофи в страната през последните 24 часа

Пиксабей

В страната през изминалото денонощие са станали 18 тежки катастрофи. Ранени са 23-ма души, загинали няма, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР). В София са регистрирани 23 леки пътни инцидента, при които няма пострадали.

От началото на месеца при катастрофи в страната живота си са изгубили 48 души, а от началото на годината 219 души. Ранените при пътни инциденти през последния месец са 877, а от началото на годината 3759.

При сравнение с реалните данни за загиналите (187) от януари до юли 2025 г. се отчитат 32-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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