Без жертви на пътя, но 12 души са ранени при катастрофи в страната за денонощие

Пиксабей

Общо 12 души са ранени при десет тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 32 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 186 катастрофи с 19 загинали и 235 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5818 пътнотранспортни произшествия, при които 391 души са загубили живота си, а 7247 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шест по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., предаде БТА.

