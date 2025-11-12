реклама

Без жертви на пътя, но 12 души са ранени при катастрофи в страната за денонощие

12.11.2025 / 08:50 0

Пиксабей

Общо 12 души са ранени при десет тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. 

В София са регистрирани 32 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 186 катастрофи с 19 загинали и 235 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5818 пътнотранспортни произшествия, при които 391 души са загубили живота си, а 7247 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шест по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама