Без жертви на пътя, но 37 са пострадалите в катастрофи през изминалото денонощие в страната

снимка: МВР

В 33 катастрофи, станали през изминалото денонощие в България, са пострадали 37 души, загинали няма, съобщиха от МВР на сайта си.

На територията на София са регистрирани 21 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки. Двама души са ранени, няма загинали.

От началото на годината досега са регистрирани 3118 катастрофи, загинали са 221 души, ранени са 3859, показват още данните на МВР. При сравнение с реалните данни за загиналите (193) през същия период м.г., се отчитат 28 повече загинали участници в движението през т.г., предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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