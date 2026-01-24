Безапелационен Иван Иванов е на финал на турнир Испания

кадър: Х

Иван Иванов продължава силното си начало на сезона и се класира за финала на сингъл на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България за „Купа Дейвис“ победи на полуфиналите петия в схемата и номер 494 в световната ранглиста Джак Лодж (Белгия) със 7:5, 6:4. Двубоят продължи час и 42 минути, предаде БНР.

Световният шампион при юношите за 2025-а сервира изключително стабилно, реализира седем аса и допусна само един пробив на собствено подаване. Иванов поведе с 4:2 в първия сет, позволи на съперника да изравни до 4:4, но с решителен пробив в 12-ия гейм затвори частта при 7:5.

Вторият сет се развиваше гейм за гейм до 5:4 в полза на българина, който изпусна първия си мачбол, но при втората възможност сложи точка на спора.

В битка за титлата утре Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между руснаците Ярослав Демин и Павел Лагутин. 855-ият в световната ранглиста при мъжете Иванов продължава възходящия си поход в Манакор, след като по-рано този месец отново достигна до финал на турнир от същия ранг.

