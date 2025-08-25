Бездомно куче прати варненец в болницата

Пиксабей

За наблюдение в коремна хирургия, но без опасност за живота, е настанен 44-годишен варненец заради нападение от бездомно куче, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Случаят е от вчера, преди обяд, в местност Крушките. По данни на полицията мъжът управлявал собствения си велосипед, когато бил връхлетян от безстопанствено куче, от което велосипедистът паднал.

По-късно, прибирайки се в дома си, пострадалият е извикал спешна помощ, която го е транспортирала до лечебното заведение, в което бил хоспитализиран.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!