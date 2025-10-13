Бежанка от Украйна също е купила апартамент в Елените и не иска да събарят комплекс Негреско

Кадър БНТ

Близо 200 собственици на апартаменти са готови да защитават домовете си в комплекс “Негреско” в Елените, ако се стигне до събаряне, съобщава БНТ.

Една от собственичките е Марина Богачова – бежанка от Украйна, която след войната се мести с децата си и купува апартамент в комплекс „Негреско“, превръщайки го в единствения си дом.

"Дълго време събирахме пари - продадохме всичко в Одеса и купихме тук. Така че ние сме собственици и съм против твърденията, че това е хотел. Тук живеят само собственици. Всички документи са налице, имаме и Акт 16. Сградата е напълно законна, документите са проверени юридически. Иначе не бих купила", заяви пред БНТ Марина Богачова.

"Против събарянето съм, разбира се. Ние искаме да живеем тук. Купихме си апартамент за постоянно живеене, а сега пак останахме, както се казва, без жилище. Много е трудно" - заяви близка на Богачова.

"Разбира се обезщетението ще трябва да представлява или имот, който да бъде сходен на този, или обезщетение на пазарна стойност. За да се стигне дотам обаче ще бъде много трудно за тях, защото няма предвидени процедури. Няма как да има предвидени процедури за такива обезщетения от такъв тип незаконосъобразни действия, бързи процедури - освен чрез съдебен иск", твърди Грета Ганева от Сдружението на собствениците в Елените.

