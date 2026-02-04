Безлов: Причината за тройното убийство може да е вътрешен конфликт

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Експерт от Центъра за изследване на демокрацията призна какво очаква да се случва днес и утре с разследването на убийството на тримата рейнджъри край хижа „Петрохан“. Според Тихомир Безлов това, което ще обявят от полицията, зависи от начина, по който ще протекат разпитите. Безлов не изключи и възможността убиецът да не бъде открит.

Полицията може да намери и да разпита хората, които търси, но от тези разпити може нищо да не се появи, което да помогне за ориентацията, или да се появи нещо, за което се смята, че не трябва да се изнася публично, за да не пречи на разследването. Обикновено такива случаи, ако не се разкрият бързо, се оттичат, заяви Безлов.

Интересният въпрос е какъв точно тип е убийството. Все пак трима човека не се убиват с огнестрелно оръжие всеки ден. Сещам се, че последното такова криминално престъпление, което стана публично, бе разстрела на Мартин Божанов-Нотариуса на 31 януари 2024-та. Ако погледнем назад във времето, сигурно там в 98,99% сложните престъпления са в две посоки, допълни той.

Първо, може да е тежък криминален случай, където не е ясно каква е дейността и в крайна сметка може само да фантазираме. Сещам се за убийствата на бай Миле, на митничари. Втората посока е психично отклонение, както беше убийството на шестчленното семейство в Нови Искър. Такам че има две големи хипотези. От това, което засега се търкаля за тройното убийство край хижа "Петрохан", и от целия там контекст ми изглежда като някакъв вътрешен конфликт. По това, което майката казва, и синът й, който е един от убитите, казва, че не се издържа повече, заяви още в „Твоят ден“ Тихомир Безлов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!