Безоблачно по Черноморието

снимка Булфото

Днес отново ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 32°.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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