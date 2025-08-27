Безопасно движение по пътищата и без агресия в училище: Близо 2 млн. лева отпусна правителството за програми в образованието

Пекселс

Кабинетът предоставя 1 931 929 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието, съобщиха от пресцентъра на МС.

От тях 228 048 лева са по НП „Безопасност на движението по пътищата", които са предназначени за закупуване на материали и съоръжения за обучения в 112 общински детски градини и 120 общински училища.

По НП „Без агресия за сигурна образователна среда“ се отпускат 561 425 лева на 28 общински детски градини и 44 общински училища за създаване на сигурна образователна среда и за повишаване на културата на общуване чрез дискусии, семинари, срещи, работилници, лаборатории на училищно ниво по теми, свързани с превенция на насилието и други инициативи.

234 703 лв. се предоставят за дейности по НП „Заедно за всяко дете“ за подпомагане на екипите за обхват и взаимодействие с родителите за привличане на деца в 97 общински детски градини и училища.

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се предоставят 907 753 лв. за 47 общински институции за развиване на способностите в областта на науките чрез обзавеждане на съвременни кабинети и кътове за занимания по интереси.

