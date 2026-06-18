Безпилотно такси помогна на крадец да избяга

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Самоуправляващите се таксита на Waymo се оказват идеални не само за придвижване из града, но и за бягство от местопрестъплението. Неизвестен мъж е влязъл в студиото за йога Hot 8 в Сан Франциско, бързо грабнал скъпи спортни дрехи и изчезна по същия начин, по който пристигна - в самоуправляващ се Jaguar I-Pace, пише Automedia .

Полицията в Сан Франциско е започнала разследване, но, както се оказва, то върви много бавно. Инцидентът е от февруари, а едва през май е издадена заповед, с която Waymo е принудена да предостави всички данни за акаунта, който е запазил превоза, както и кадри от камери вътре и извън колата.

Забавянето обаче се оказва фатално за разследващите, тъй като компанията е изтрила видеозаписа от интериора. От Waymo не е разкриват официално колко дълго се съхраняват тези файлове. Освен това, външните камери замъгляват лицата на возещите се по подразбиране от съображения за поверителност.

Иронията е, че всеки самоуправляващ се автомобил е оборудван с 29 камери, осигуряващи пълен 360-градусов изглед - и въпреки това това все още не помогна за идентифицирането на крадеца. Информацията за акаунта също озадачава полицията - престъпникът може да е използвал чужди идентификационни данни или обикновен телефон.

Според управителя на студиото Hot 8 Yoga, кадри от улична камера показват, че колата на Waymo е оставила мъжа на входа, изчакала го да се върне с плячката и след това е потеглил. Въпреки че плячката не е кой знае колко голяма – няколко спортни дрехи, самият инцидент създава опасен прецедент – изглежда, че автономните автомобили наистина биха могли да се превърнат в удобно средство за придвижване на престъпниците.

Подобна история, между другото, се случи в Лос Анджелис миналата година. Тогава крадецът също се опита да избяга с Waymo, но полицията спря колата и го задържа. Нещата в Сан Франциско са различни и няколко месеца след инцидента издирването на заподозрения все още продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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