Безплатен градски транспорт в новогодишната нощ във Варна

Снимка: Фейсбук, Градски транспорт - Варна

Варненци и гостите на града ще ползват безплатно градския транспорт в новогодишната нощ, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД.

Автобусите по няколко градски линии ще возят безплатно от 22.00 ч. на 31 декември 2025 г. до 03.00 ч. на 1 януари 2026 г.

Целта е да се осигури удобно и безопасно придвижване по време на новогодишните празненства, предава Радио Варна.

Графикът на автобусните линии и маршрутите, които ще се обслужват в празничната нощ, ще бъде оповестен допълнително, съобщават още от ТАСРУД.

