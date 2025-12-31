Безплатен градски транспорт във Варна от 22:00 до 03:00 часа

снимка: Фейсбук, "Градски транспорт Варна"

Градският транспорт във Варна ще бъде безплатен в новогодишната нощ. От 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до около 03:00 ч. на 1 януари 2026 г. без таксуване ще се обслужват автобусните линии №7, №31, №17, №12, №22 и №148, както и тролейбусните линии №82 и №83.



Мярката цели да улесни придвижването на жителите и гостите на града по време на празничната програма в центъра на Варна.



Разписания по линии:



Линия №7



От сп. „ Козирката“ – 22:00, 22:20, 00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 ч.



От сп. „ Елпром“ – 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 ч.







Линия №31



От сп. "ЖП Гара" - 22:45 ч.



От сп. „ Козирката“ - 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.



От сп. „ Обръщач Виница“ – 22:45, 23:15, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.







Линия №17



От сп. „Димчо Дебелянов“ - 22:30, 22:50, 00:30, 00:50, 01:30, 02:00, 02:30 ч.



От кв. „ Галата“ – 23:00, 23:15, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.







Линия №12



От сп. „ Централна поща“ - 00:30, 01:30, 02:30 ч.



От сп. „ Бриз“ - 22:30, 01:00, 02:00 ч.







Линия №22



От сп. „Бл. 407“ - 22:05, 23:05, 01:10, 02:10 ч.



От сп. „ Катедрала“ - 22:35, 00:40, 01:40, 02:40 ч.







Линия №148



От сп. „ Катедрала“ - 22:25, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.



От кв. „ Вл. Варненчик“ /бл. 407/ - 21:55, 22:30, 22:55, 01:00, 01:30, 02:00 ч.







Линия №82



От сп. „ Димчо Дебелянов“ - 22:00, 22:30, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.



От кв. „ Вл. Варненчик“ /бл. 407/ – 21:30, 22:00, 22:40, 23:00, 01:00, 01:30, 02:00 ч.







Линия №83



От сп. „ Димчо Дебелянов“ - 22:15, 22:45, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 ч.



От кв. „ Вл. Варненчик“ /бл. 407/ – 21:45, 22:15, 22:50, 23:15, 01:15, 01:45 ч.







Зоните за кратковременно локално паркиране „Синя зона“ и „Зелена зона“ няма да работят по време на новогодишните празници. Гражданите ще могат да паркират безплатно автомобилите си в централната и периферната част на града от 31 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. (включително).

