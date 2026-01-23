Безплатен куклен театър и работилници очакват децата на Варна всяка неделя

Артисти от Държавния куклен театър в морската столица ще забавляват децата в Kaufland – Трошево до началото на април

За четвърта поредна година Kaufland България и Държавен куклен театър – Варна обединяват усилия, за да превърнат уикендите в морската столица в празник за най-малките. От тази седмица (25.01) до началото на април (5.04) всяка неделя те ще могат да посетят безплатни куклени спектакли и творчески работилници в магазина на ритейлъра в кв. „Трошево“. Инициативата позволява на децата да се потопят в магията на куклите, а на родителите - да споделят качествено време със своето семейство. Богатата развлекателна програма стартира на 25 януари с вход свободен и начало от 11:00 ч.

Весело и музикално начало на тазгодишната кампания ще даде любимата на децата постановка „Пеещата ферма“ . Следват представлението по историята на Ран Босилек „Лакома мецана“ (08.02), „Чудният концерт“ (22.02), „Под гъбката“ (08.03), „Горските певци“ (22.03) и пътешествие в Страната на цветятата със спектакъла „Трите феи“ (05.04).

През седмица театралната програма ще се редува с творчески работилници и приложни занимания, по време на които децата ще изработват различни кукли и животни. Техни помощници ще бъдат актьорите от Кукления театър, които ще осигуряват и всички необходими материали за малките творци.

Спектаклите и актьорският състав на Държавен куклен театър – Варна са носители на множество международни и национални отличия. Партньорството с театралната институция е поредната кампания, реализирана от Kaufland България с мисъл за децата и подрастващите.

„ Сътрудничеството ни с Kaufland се утвърди като дългосрочна и значима инициатива, която вече четвърта поредна година носи радост и очакване сред децата на Варна и технитесемейства. Щастливи сме, че заедно можем да им подарим тази непосредствена среща с магията на куклите и кукленото изкуство“, каза Вера Стойкова, директор на Държавен куклен театър – Варна.

Всички представления в афиша на театралната кампания са подходящи за деца над 3 години, а пълната програма на спектаклите и творческите работилници може да бъде намерена на сайта на Kaufland България.