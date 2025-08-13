Безплатна система известява за предстоящо спиране на тока в Североизтока

С нова дигитална услуга ЕНЕРГО-ПРО вече предупреждава по и-мейл своите клиенти за планирани прекъсвания на електрозахранването, съобщиха от компанията.

Целта е да се улесни планирането на ежедневните дейности, особено когато става въпрос за работа от вкъщи, грижа за деца, или използване на електроуреди. Така потребителите могат да се подготвят предварително, без да бъдат изненадани от спиране на тока.

Уведомленията са персонални за всеки клиент спрямо неговия имот. Известията са в реално време при планирани ремонти. В тези случаи потребителите получават директно съобщение на имейла си.

Новата услуга е напълно безплатна и е продължение на усилията на всички дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО да улеснят клиентите с предоставяне на достъпни начини за получаване на информация и услуги.

ЕНЕРГО-ПРО препоръчва на битовите и бизнес клиентите да актуализират и-мейла си на следния линк: https://update.energo-pro.bg/ или в центровете за обслужване на клиенти.

Известяването е част от инициативите на компанията за дигитална трансформация и автоматизиране на все повече услуги – от подаване на сигнали за аварии до проследяване на потреблението и плащане на сметки.

За повече информация посетете официалния сайт на ЕНЕРГО-ПРО https://www.energo-pro.bg/bg или се свържете на тел.: 0700 161 61 или 0700 359 10 (24/7).

