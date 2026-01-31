Безплатна творческа работилница за кукли тази неделя във Варна

Събитието ще се проведе от 11 часа в магазина на Kaufland в кв. „Трошево“

Тази неделя във Варна куклите няма да са само на сцената, а и в детските ръце. В първия ден на февруари Kaufland и Държавен куклен театър – Варна канят малките творци на безплатна работилница за кукли, в която да си изработят весел палячо. Събитието поставя началото на серия от пет подобни творчески срещи за деца, които ще се провеждат в магазина на веригата в кв. „Трошево“ през неделя и ще са с начален час от 11:00.

С подкрепата на актьорите от Държавен куклен театър – Варна децата ще имат възможност да създадат своя собствена кукла от подръчни материали, която ще могат да вземат със себе си у дома. Материалите за изработка ще са предварително осигурени и подготвени от артистите, като те самите ще помагат на децата да украсяват своите кукли според идеите и предпочитанията им. Всяка работилница от поредицата ще бъде с различна тема и различно творческо предизвикателство.

Kaufland България и Държавен куклен театър – Варна организират събитията за деца за четвърта поредна година, като през 2026-а те ще продължат до 5 април. През седмица в магазина на ритейлъра в кв. „Трошево“ отново ще се редуват детски театрални представления и приложни занимания. Сред предстоящите заглавия от афиша на театъра са представлението по историята на Ран Босилек „Лакома мецана“ (08.02), „Чудният концерт“ (22.02), „Под гъбката“ (08.03), „Горските певци“ (22.03) и пътешествието в Страната на цветятата - „Трите феи“ (05.04).

Стартът на инициативата вече бе даден през изминалия уикенд, когато децата гледаха постановката „Пеещата ферма“. Традиционно събитието предизвика голям интерес не само сред малките посетители, но и сред техните родители. Пълната програма на спектаклите и творческите работилници може да бъде намерена на сайта на Kaufland България, като всички представления и активности в инициативата са подходящи за деца над 3 години.

За Kaufland партньорството с наградения с редица отличия Държавен куклен театър – Варна е част от разнообразните социално отговорни инициативи, които ритейлърът развива с фокус върху децата и подрастващите. С поредица от активности през изминалата година компанията затвърди ангажимента си към местните общности и създаде редица поводи за смислени семейни преживявания - като лятното образователно турне на колела „Весела ваканция“, което зарадва децата в общо 12 български града.

