Безплатната ваксина за HPV: Лекари твърдят, че засега не могат да я поставят на по-големите

Здравното министерство разширява обхвата на безплатната имунизация срещу човешкия папилома вирус. Така от тази година право на безплатна ваксина вече ще имат и момичета от 15- до 18-годишна възраст. До момента прагът за момичета беше 14 години.

Вече програмата на здравното министерство предвижда имунизацията да е безплатна за момичета от 10- до 18-годишна възраст.

За възрастовата група от 10 до 14 години ще се поставят две дози за момчета и момичета, а за групата 15–17 години при момичетата дозите ще са три. По информация на общопрактикуващите лекари интересът към ваксината става все по-голям, особено при подрастващите момчета, които до миналата година бяха изключени от тази безплатна възможност.

През 2025 година близо 15 000 момичета и почти 4 000 момчета избират да си поставят безплатната ваксина срещу HPV. Нагласите на здравните власти са тази година още повече подрастващи да бъдат обхванати.

„Ние се връщаме малко назад към тези момичета, които в рамките на предходните програмни периоди не са успели да получат своята ваксина. Знаете, че човешките папилома вируси са на 100% причинителите на рака на маточната шийка, почти на 100% са причинителите на рака на вулвата и на влагалището. Факт е, че HPV причинява и голям процент ракови заболявания и при мъжете. Последните официални данни за ЕС са, че ние сме на предпоследно място, или по-скоро на второ отзад напред, по заболяемост от рак на маточната шийка“, заяви д-р Кремена Пармакова, която е началник отдел „Надзор на заразните болести“ в МЗ.

Първенци по имунизации през миналата година са Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив и София-град. Личните лекари твърдят, че засега не могат да поставят ваксината на по-големите. „Към този момент нямаме съвместни указания от НЗОК и Лекарския съюз за това, че вече можем да имунизираме момичетата до 18 години. Тоест програмата на министерството ни разрешава, но договорът ни с НЗОК още не е променен, нямаме анекс“, заяви д-р Гергана Николова.

На запитване на Нова телевизия от Здравната каса обясниха, че към настоящия момент не е необходимо сключване на допълнителни споразумения към индивидуалните договори на изпълнителите на програмата, тъй като в договорите не се включва информация, касаеща промените в целевата група и дозите на прилагане на ваксината, а промените са част от изготвените нови указания.

