Безплатни изследвания за ХИВ/СПИН в мобилни пунктове във варненски университети

Пиксабей

Безплатни изследвания и информационна кампания за ХИВ/СПИН ще се проведат във Варна от 27 ноември до 2 декември. В кабинет с информационни мобилни пунктове доброволци ще разговарят със свои връстници за заболяването, рисковете и превенцията.

Колкото повече хора информираме, толкова повече хора няма да се притесняват, подчерта в ефира на Радио Варна Бисерка Алексиева от общинската дирекция "Превенции".

Мобилни пунктове ще бъдат разположени в Техническия, Икономическия и Медицинския университет, където са предвидени и лекции и дискусии със студенти. Най-важното послание е всеки да се грижи за себе си, да бъде информиран и да не се стига до лечение, което ще се налага за цял живот, допълни Алексиева.

В Регионалната здравна инспекция във Варна всеки може да се изследва безплатно и анонимно през цялата година. Кабинетът е на разположение от 8.30 до 16 часа, а изследването е леко и рутинно, обясни Бисерка Алексиева. Взема се капилярна кръв от пръста, а при положителен резултат се търси потвърждение и препотвърждение, каза още тя. Такова е и изследването, което ще се извършва в мобилните пунктове в университетите. То е безплатно и анонимно, подчерта Алексиева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!