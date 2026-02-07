Безплатни картофи в Германия след изключително богата реколта

кадър: Бтв

Берлин очаква поне още една доставка безплатни картофи.

Тази година се очаква Германия да отчете най-голямата си реколта картофи. Заради изобилието една ферма от Лайпциг измисля нестандартен начин да се раздели с излишната реколта.

Малко хора биха отказали безплатни картофи в тази икономика. Това е инициативата на един от големите производители на картофи в Лайпциг, след изключително плодородна година.

Само в Бранденбург са произведени с около 450 000 тона картофи повече от необходимото, а в цяла Германия излишъкът надхвърля 1,7 милиона тона. С излишък от над 4000 тона един от големите производители в региона решава, вместо да ги изхвърли или превърне в биогаз, да ги раздаде безплатно на берлинчани, предава Бтв.

Така се заражда т.нар. „най-голяма спасителна акция на картофите“, както я наричат местните.

В инициативата се включват редица доброволци, а цялата операция се координира от специално създаден уебсайт, където всеки може да провери кога е следващата пратка и къде може да се снабди с картофи за вечеря. С помощта на доброволци и транспортни компании фермата успява да организира доставки до над 170 локации в Берлин. Половината от наличното количество вече е раздадена. Първоначално два камиона с картофи са изпратени за Украйна, друга част са разпределени между хранителни банки, центрове за бездомни, местни училища, а дори и животните в берлинския зоопарк са получили своя дял. Останалото е предназначено за берлинчани, допълва Бтв.

До момента са направени 12 доставки. Първата е била на 15 януари, а следващата е насрочена за понеделник, 9 февруари, разбира се, ако времето позволява, тъй като има забавяне заради лошите метеорологични условия.

Инициативата обаче предизвиква и критики. Част от фермерите и браншовите организации смятат, че това е PR акция, която обезценява картофите и вреди на регионалните и по-малки производители, особено при вече пренаситеният пазар и ниските цени.

За да може покажем нещата в перспектива, решихме да сравним цените на 1 килограм картофи в няколко вериги магазини с цените от същото време миналата година.

Статистки сочат, че През февруари 2025 година средната цена на 1 кг картофи в Берлин е била около 1 до 1,50 евро, в зависимост от сорта и магазина. Сега, при бърза проверка в кварталните супермаркети, килограм картофи ни излиза около 70 до 80 цента. Най-скъпи са био картофите, които са на цена около 1,10 до 1,60 евро за килограм. Проверката ни показва, че цените в магазина са спаднали със средно от 20 до 30% за килограм картофи.

И въпреки по-ниските цени и критиките от местните производители, акцията продължава и Берлин очаква поне още една доставка безплатни картофи.

