Безплатни консултации с турския специалист по пластична и естетична хирургия-д-р Али Джан Гюненч на 25-ти март 2023 г. в гр. Варна

На 25-ти март 2023 година в гр. Варна, ЗИЦ “Медикъл Караджъ“ посреща за първи път специалиста по пластична и естетична хирургия- Д-р Али Джан Гюненч. Авторитетният специалист от болница „Медикъл парк“ в Истанбул, ще проведе БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ на български пациенти, които имат необходимост от пластична и естетична хирургия, и които имат нужда от второ медицинско мнение и интерес към възможностите за хирургично лечение в чужбина на техния естетичен проблем.

Желаещите да получат второ мнение от специалиста, за да си гарантират, че вземат най-доброто решение за своето здраве, могат да се обадят на телефона на здравния център 0878 500 920 , и да си запишат час.

Кой е д-р Али Джан Гюненч?

През 2013 година завършва медицина към Истанбулски университет. От 2013 година до март 2019 година е част от екипа на Şişli Etfal Training and Research Hospital, Асистент. От март 2019 година до април 2019 година е част от екипа на Şişli Etfal Training and Research Hospital. През 2019 година завършва своята специализация по Пластична и Реконструктивна хирургия, Şişli Etfal. От юни 2019 година до юли 2021 година е част от екипа на Yalova State Hospital Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic, Специалист. От август 2021 година е част от екипа на болница Medical Park.

Сфери на интерес :

• Ринопластика

• Пластични операции на гърдите

• Липосукция

• Фейслифтинг

• Импланти на брадичката

Защо е важно да се възползвате от безплатните консултации с д-р Али Джан Гюненч?

Специалистът има опит и може да предостави за Вас алтернативно обяснение за Вашите здравословни проблеми

Специалистът може да Ви предложи различен план за лечение.

Специалистът може да предложи лечение, когато за Вашето заболяване е констатирано, че няма такова

Специалистът ще Ви предложи информиран избор, относно Вашето заболяването .

Специалистът ще Ви разясни възможните, рискове и ползи от лечението

Специалистът ще отговори на всичките въпроси , относно Вашето заболяване.

Всички пациенти, които имат необходимост от пластична и естетична хирургия и искат да получат експертното медицинско мнение на д-р Али Джан Гюненч на 25 март 2023 г. във Варна, трябва да си запишат час предварително на:

телефон: 0878 500 920

да заявят желания от тях час онлайн на https://www.medikara.bg/ .

На място пациентите трябва да предоставят медицинските документи и изследвания, които са им направени до момента.

По време на консултациите няма да бъдат извършвани физикални прегледи.

