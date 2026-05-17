Безплатни прегледи във Варна по повод Деня на хипертонията

Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в Деня на артериалната хипертония - 17 май 2026 г., организира Специализираната болница за лечение на сърдечносъдови заболявания във Варна.

Събитието, по време на което всеки нуждаещ се ще получи специализирана консултация с най-добрите кардиолози в България, е част от националната инициатива на Българския кардиологичен институт, информира Радио Варна.

СБАЛ по кардиология - Варна ще обособи изнесени шатри пред лечебното заведение на бул. „Цар Освободител” № 100, от 11 до 17 ч. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма.

Поводът е Международния ден на хипертонията, но каузата е много по-значима – достъп до медицинска експертиза на европейско ниво за всеки човек.

„Елате и се прегледайте! Отнема малко време, но може да добави години живот! Превенцията е първата крачка към доброто здраве”, апелират от СБАЛ по кардиология - Варна.

