Безплатни профилактични прегледи за рак на маточната шийка организират във Варна през юли

снимка: Община Варна

Безплатни профилактични гинекологични прегледи за ранно откриване на рак на маточната шийка ще се проведат през месец юли в СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“. Кампанията е част от усилията на лечебното заведение за повишаване на информираността и профилактиката на едно от най-честите онкологични заболявания при жените.

Прегледите ще се извършват всеки вторник и четвъртък от месеца от 8:00 до 9:00 часа в кабинет №37 в сградата на Диагностично-консултативния блок на болницата на бул. „Цар Освободител“ №100, след предварително записване на телефон 052/975 840.

Ракът на маточната шийка е вторият най-често срещан рак при жената след рака на гърдата при жените между 15 и 44 години в световен мащаб като в 98% от случаите е свързан с HPV-инфекция високо рискови типове. Около 1000 жени се диагностицират годишно в България с рак на маточната шийка в различни стадии. Страната ни е на второ място след Румъния по честота на заболеваемост от рак на маточната шийка и на трето място по смъртност. Моето впечатление е, че в последните две-три години в България заболяването се установява в по-ранен стадий и това се дължи до голяма степен на кампаниите, свързани с превенцията на онкологичните заболявания, каквито от години прави и нашата болница, подчертава ръководителят на ДКБ към СБАЛОЗ – Варна д-р Светослав Узунов.

За съжаление ракът на маточната шийка става "видим" в напредналите стадии, когато вече има и клиника като посткоитално кървене, кървене извън менструален цикъл, болки ниско долу в корема. В ранните стадии няма видима изява, посочва специалистът.

По думите му интервалът, който отнема на HPV-вируса от високо рисков тип да развие пред раково или раково състояние, е много дълъг. Понякога може да отнеме и години, и е строго индивидуален, споде имунитета на пациента. При хора със слаб имунитет, придружаващи заболявания, HIV или други автоимунни заболявания, може за 2-3 години да доведе до сериозни предракови и ракови изменения.

При откриване на HPV-инфекция първо се прави колпоскопия – образно изследване при което със специален апарат се оглежда маточната шийка. По преценка, ако има някакви изменения – биопсия и според резултатите – медикаментозно или оперативно лечение. При откриване навреме на предраково състояние медикаментозното лечение води до изчистване на вируса в 80% от случаите. Ако има предракови изменения или е извършена конизация на маточната шийка задължително се проследява HPV-статуса. Защото вирусът не се лекува, той се подтиска, категоричен е д-р Узунов.

По негови данни от всички видове HPV 16 е най-високорисков, тъй като води в 87% от случаите до рак на маточната шийка и при него лечението и наблюдението е по-различно. При откриването му при тест задължително се прави биопсия, тъй като промените, до които води, може и да не се видят само при колпоскопията.

Най-важното, което трябва да се знае е, че най-добрата предпазна мярка срещу рака на маточната шийка е редовното изследване за HPV. За целта жените трябва редовно да ходят на профилактични гинекологични прегледи. Нашата болница прави такива всяка година. За съжаление, здравна система все още не финансира тестовете и те трябва да се заплатят от пациентките, но това е ниска цена в сравнение с ползите за здравето им, допълва ръководителят на ДКБ към СБАЛОЗ – Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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