Безплатни тренировки за деца на ледената пързалка във Варна

Ледената пързалка във Варна отвори врати за безплатни тренировки за деца. А много родители вече са се възползвали и са записали децата си на кънки или хокей.

Димо е сред начинаещите на ледената пързалка във Варна. Едва на 4 години той вече казва, че може да кара кънки. А като Димо са още десетки други деца, които изявяват желание да тренират, разказва Нова тв.

„За нашия спорт е необходимо да започнат от мънички, да имат желание и най-вече да са смели, защото все пак се пада. На някои им е студено, други ги боли. Но децата с най-голямо желание продължават и това не е пречка за тях”, казва Даниела Иванова, треньор по фигурно пързаляне.

А идеята на общината е да популяризира зимните спортове в морската столица. Именно затова организират записванията за начинаещите напълно безплатно.



„Началното обучение, което правим за децата, е много важно, защото това им дава друга перспектива”, заяви Кристиан Димитров, дирекция „Спорт” в Община Варна.



И така интересът от родителите, които искат да запишат децата си, става все по-голям.



„Тази година просто телефоните прегарят. Огромен интерес има към това съоръжение. Явно децата припознават този спорт, също като традиционен за нашия град. Виждате, че и ледените спортове във Варна се развиват на ниво. Имаме 4 клуба - два по кънки и два по хокей на лед, които в държавните първенства се представят отлично”, обясни Кристиан Димитров.

А доказателство за това са състезателки като 11- годишната Ани, която освен че си мечтае за още медали, е научила и най-важния урок на леда – като не ти се получава веднага, да не се отказваш.

