Безплатно обучение в намирането на работа за хора с увреждания във Варна

Безплатно обучение във Варна ще подкрепи хора с увреждания в намирането на работа. От днес до 22 май във Варна ще се проведе безплатно практическо обучение "Успешен старт на работа", насочено към хора с трайни увреждания, които търсят възможности за професионална реализация.

Обучението ще се проведе в рамките на пет дни, по 4 часа дневно, в напълно оборудвано и достъпно обучително пространство, предаде Радио Варна.

Програмата е разработена така, че да отговаря на реалните предизвикателства, пред които са изправени хората с увреждания при търсене и задържане на работа. Участниците ще имат възможност да работят върху:

● откриване и представяне на личните силни страни

● развитие на умения за комуникация и работа в екип

● подготовка за търсене на работа и успешно представяне на интервю

● адаптация към работна среда и управление на стреса

● по-добро разбиране на правата и възможностите на работното място

Обучението ще бъде водено от екип от психолози, обучители и кариерни консултанти.

В последния ден от програмата е предвидена среща с работодатели, която има за цел да създаде директна връзка между участниците и потенциални възможности за заетост.

Всеки участник, преминал успешно обучението, ще получи:

● сертификат за участие

● възможност за безплатна индивидуална кариерна консултация

Зад обучението стои социалното предприятие "Неща с душа". Екипът има над 8 години опит в работата с уязвими групи, като в момента в него работят 6 лица с увреждания.

Участието в обучението е безплатно, като местата са ограничени - до 20 души. Все още има свободни места, съобщи за Радио Варна Кунка Мартева от социалното предприятие "Неща с душа":

Единият от най-големите проблеми, пред които се изправят хората с увреждания при адаптацията в работна среда, е инфраструктурата. Пътят до работа, а и самите сгради, не са адаптирани за хора с увреждания. Нагласата на работодателите трябва да се промени, а програмите - адаптирани към подкрепата хората с увреждания.

Още едно подобно обучение предстои да се проведе във Варна, съобщи тя. Датата ще бъде обявена по-късно.

