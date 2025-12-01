Безплатно почасово гледане на децата на протестиращите тази вечер
Пиксабей
Безплатно почасово гледане на децата на протестиращите тази вечер. Такава услуга предложиха подкрепящи общественото недоволство срещу разчетите на Бюджет 2026 г.
За днес се готви нов мащабен протест в центъра на столицата, но късният час и студеното време отказват много родители на малки деца. Частни занимални обаче предлагат решение - родителите да отидат спокойно на протест и да поверят децата си на техните грижи, предаде Актуално.
Творчески занимания за малчуганите по време на протеста
Инициативата предлага почасова грижа за деца в интервала от 18:00 часа до 22:00 часа. Услугата е безплатна и с това организаторите й изразяват своята подкрепа към исканията на протестиращите.
Ангажиментът на "протестната" занималня е, че децата ще играят на воля сред свои връстници и ще се забавляват с творчески работилници. След всички организирани дейности пък за тях ще бъде осигурена и вечеря.
Така всеки родител ще може спокойно да си прибере детето след протеста в центъра "творило, играло и нахранено".
Много родители вече реагираха положително на идеята, изказвайки възхищението и благодарността си към инициативата.
Имаше и такива, които все пак заявиха, че няма да се възползват, тъй като децата им си лягат рано и не е редно да ги разнасят по протести.
Протестът тази вечер
Нови протести под мотото "Няма да позволим да ни ограбят! се организират тази вечер в София, Варна, Пловдив и други големи градове на страната.
Организаторите от ПП-ДБ призова хората отново да излязат на улицата заради отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026 и да изготвят нов, по-добър.
Според опозицията ГЕРБ са излъгали "всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни".
Демонстрацията в София ще започне от 18:00 часа на площад "Независимост" .
