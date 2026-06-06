Безпрецедентни удари в Санкт Петербург

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Безпрецедентна украинска атака с дронове върху руския град Санкт Петербург, ден след като Владимир Путин отказа да се срещне с украинския лидер за преговори.

Свалени са най-малко 140 украински дрона в Ленинградска област, съобщиха местните власти.

Летателните апарати са прелетели 1000 км на север.

За първи път от началото на войната властите в Санкт Петербург призоваха жителите да останат по домовете си в последния ден на местния икономически форум. Цел на украинското нападение е била военноморската база в Кронщад – основно пристанище за руския балтийски флот.

Украински дронове атакуваха и нефтохранилище в Краснодарския край в южната част на Русия, където избухна голям пожар. Съобщова се за ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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